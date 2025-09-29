Fuerte Accidente Vehicular en Monclova Deja Tres Personas Lesionadas

MONCLOVA, COAH.- Un fuerte accidente vehicular ocurrió la noche de este lunes en la intersección de la avenida Revolución Mexicana y la calle 16 de Septiembre de la colonia Tierra y Libertad, dejando como saldo tres personas lesionadas y considerables daños materiales en los vehículos involucrados.

El percance tuvo lugar alrededor de las 19:30 horas, cuando el conductor de un Chevrolet Impala, identificado como Víktor Alan De León Campos, de 35 años, circulaba por la calle 16 de Septiembre, intentando cruzar la avenida Las Torres sin respetar la señal de alto.

En ese momento, el Impala chocó de manera violenta contra un Chevrolet Malibu, de color blanco, que circulaba con dirección al norte en la mencionada avenida.

El fuerte impacto afectó tanto al Impala como al Malibu, en el que viajaba un matrimonio, dejando a los ocupantes con lesiones. Los paramédicos de Cruz Roja Mexicana acudieron rápidamente al lugar para atender a David Ayala Díaz, de 37 años, conductor del Malibu, y su esposa, al igual que al chofer del Impala.

Los oficiales de Control de Accidentes acudieron al lugar para tomar conocimiento del incidente y realizar el peritaje correspondiente, con el objetivo de deslindar responsabilidades.

Según los primeros informes de las autoridades, el conductor del Impala no hizo alto en el cruce, lo que originó el fuerte choque. Tras el incidente, los vehículos fueron remolcados a un corralón debido a los daños con los que terminaron.

Finalmente, el accidente provocó un pequeño congestionamiento en la zona, aunque el tráfico fue liberado una vez que se retiraron los vehículos dañados.