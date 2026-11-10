Policía de Frontera lleva despensa y cobijas a adulto mayor

DE LA NOTA:

FRONTERA, COAH.- Las bajas temperaturas y los problemas de salud representan un reto adicional para Juan Barrón Muñoz, de 79 años, quien recibió una visita inesperada que le llevó un poco de alivio a su hogar: elementos de la Policía Municipal acudieron para entregarle una despensa y cobijas, luego de conocer las condiciones que enfrenta.

Apoyo a Juan Barrón Muñoz

El acercamiento ocurrió en el cruce de las calles Caoba y Maple, en la colonia Aviación, donde los uniformados realizaron labores de proximidad social y tuvieron oportunidad de conversar con el adulto mayor y sus familiares.

Durante la visita, sus seres queridos les compartieron que Juan atraviesa complicaciones de salud a causa de una hernia en el fémur izquierdo, padecimiento que le dificulta realizar algunas actividades de su vida diaria y que aumenta sus necesidades de atención.

Al conocer su situación, los elementos de Seguridad Pública, bajo la dirección de Gabriel Vázquez Ramírez, decidieron apoyarlo con artículos de primera necesidad, entre ellos alimentos y cobijas para hacer frente al frío de la temporada.

La entrega representó un respaldo para Juan y su familia, quienes agradecieron que los oficiales se acercaran para conocer sus necesidades y ofrecerles ayuda.

Compromiso de la Policía Municipal

Con este tipo de acciones, la corporación municipal busca mantener el contacto directo con los habitantes de distintos sectores, extendiendo sus labores más allá de la vigilancia y atendiendo también situaciones de vulnerabilidad que encuentran durante sus recorridos.

Porque, en ocasiones, una despensa y una cobija no resuelven todos los problemas, pero sí pueden hacer más llevaderos los días difíciles de quienes necesitan una mano solidaria.