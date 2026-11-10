Hombre herido a tubazos activa Punto Violeta

MONCLOVA, COAH.- Una agresión inesperada lo dejó herido y buscando ayuda, pero un Punto Violeta se convirtió en su vía de auxilio.

Un hombre de 51 años logró activar el dispositivo instalado en la colonia El Pueblo, luego de que un tipo que viajaba en una motocicleta lo atacó con un tubo cuando caminaba por la Alameda de Juárez.

El afectado fue identificado como Alejandro Javier Camargo Briones, vecino de la colonia 23 de Abril, quien relató que minutos antes de las 15:00 horas de este martes se dirigía a su domicilio cuando fue interceptado por unos sujetos que viajaban en una motocicleta, aparentemente de color azul.

Según su testimonio, los malandros pasaron junto a él y, sin que mediara algún motivo aparente, lo golpearon en la cabeza con un tubo para después acelerar y escapar del lugar.

Activación del Punto Violeta

A pesar de la lesión y el sangrado que presentaba, Alejandro consiguió llegar hasta la plaza Juárez de El Pueblo, donde se encuentra un Punto Violeta sobre la avenida Cuauhtémoc. Desde ese sitio activó el mecanismo de emergencia para pedir ayuda.

La alerta recibida por la operadora del C2 generó la movilización de paramédicos de Cruz Roja y elementos de la Policía Municipal. Los socorristas le proporcionaron atención prehospitalaria y posteriormente lo trasladaron a un hospital, donde quedó bajo valoración médica.

La intervención volvió a poner en evidencia la utilidad de estos espacios como herramientas de respuesta ante situaciones de riesgo. Apenas semanas atrás, personal docente del plantel educativo **Francisco I.

Madero**, de El Pueblo, recurrió al Punto Violeta para solicitar apoyo por un alumno que había sufrido una caída dentro de la escuela, lo que permitió movilizar a los cuerpos de emergencia.

Madero, de El Pueblo, recurrió al Punto Violeta para solicitar apoyo por un alumno que había sufrido una caída dentro de la escuela, lo que permitió movilizar a los cuerpos de emergencia.

Investigación en curso

En cuanto a la agresión contra Alejandro, los elementos policiacos tomaron conocimiento de los hechos y comenzaron las indagatorias para identificar a los responsables, quienes hasta el momento no habían sido localizados.