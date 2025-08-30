Embiste dama a motociclista en Múzquiz; el afectado terminó lesionado

Melchor Múzquiz, Coah.- Un motociclista resultó con golpes contusos en la intersección de las calles Niños Héroes y Manuel Acuña, en el barrio La Placita, luego de ser impactado por un vehículo en movimiento.

Elementos de Seguridad Pública Municipal, al mando del director del Mando Coordinado, José Ponce Sánchez, se desplazaron al lugar como primeros respondientes para tomar control de la situación, solicitar el apoyo de los cuerpos de emergencia y brindar atención inmediata al afectado, además de recabar información para la elaboración del Informe Policial Homologado (IPH).

Se informó que la persona lesionada fue identificada como Israel N., de 42 años de edad, con domicilio en la calle Mutualismo número 807, del barrio La Ford.

El ciudadano se desplazaba con vía libre por la calle Niños Héroes a bordo de una motocicleta Italika, modelo 2018, placas 31JFE6, cuando fue impactado por una camioneta Ford F-150, modelo 2002, que circulaba por la calle Manuel Acuña de poniente a oriente. La conductora, identificada como Erika N., de 23 años de edad, con domicilio en la calle Privada Pérez número 1309, del barrio El Porvenir, no se percató de la presencia del motociclista, lo que provocó el accidente.

El afectado fue trasladado a la sala de urgencias del Instituto Mexicano del Seguro Social para su valoración médica. En tanto, la conductora fue detenida y puesta a disposición del Ministerio Público por los delitos de daños y lesiones.