Ignora el alto y provoca choque

MONCLOVA, Coah.– Daños materiales considerables dejó un choque registrado la mañana de este miércoles en el cruce del bulevar Ejército Mexicano y la calle Manuel Acuña, luego de que el conductor de una camioneta presuntamente no respetara el señalamiento de alto.

El accidente movilizó a oficiales del Departamento de Control de Accidentes, quienes acudieron al sitio para tomar conocimiento y establecer la mecánica del percance.

De acuerdo con la información recabada por las autoridades, Carlos González conducía una camioneta Ford F-150 cuando, aparentemente, no realizó el alto correspondiente y terminó impactándose contra una camioneta Dodge Journey blanca, manejada por Moisés Delgado.

La colisión provocó daños considerables en ambas unidades, por lo que los involucrados solicitaron la intervención de los oficiales para determinar quién tendría la responsabilidad por los daños ocasionados.

Los elementos de Control de Accidentes realizaron el peritaje correspondiente y posteriormente trasladaron a los conductores a la Comandancia Municipal.

En las instalaciones municipales, ambos involucrados buscarían llegar a un acuerdo para establecer la forma en que serían cubiertos los daños derivados del accidente.