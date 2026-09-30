Incendio en Monclova: Hombre quema materiales y provoca fuego

MONCLOVA, Coah. – La quema de cableado y otros materiales provocó un incendio en un lote baldío de la Zona Centro, luego de que las llamas alcanzaran la maleza seca y comenzaran a extenderse.

El reporte ingresó alrededor de las 10:47 horas de este miércoles y movilizó a elementos de Bomberos y Policía Municipal hasta un terreno ubicado sobre la calle Jesús Silva Sur, frente al estacionamiento de la UANE.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, un hombre se encontraba en el predio quemando distintos objetos con la intención de recuperar cobre y fierro para posteriormente venderlos como chatarra.

Sin embargo, el fuego se salió de control cuando alcanzó la vegetación seca del terreno, provocando que las llamas avanzaran rápidamente entre la maleza.

Cuando los cuerpos de emergencia llegaron al sitio, el hombre señalado como responsable todavía se encontraba en el lugar, pero al notar la presencia de los oficiales y bomberos decidió escapar y dejó abandonado el terreno.

Los elementos de Bomberos comenzaron las maniobras para controlar el fuego, concentrándose en evitar que las llamas continuaran avanzando hacia otras zonas.

Después de varios minutos, el incendio fue sofocado sin que se reportaran personas lesionadas ni mayores afectaciones.

El hecho generó nuevamente la movilización de los cuerpos de emergencia ante el riesgo que representa realizar quemaduras de materiales en terrenos baldíos, principalmente cuando existe vegetación seca que puede favorecer la propagación de las llamas.