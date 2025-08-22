Accidente vial en cruce del Bulevar Madero deja daños materiales

Un aparatoso accidente vial ocurrido en el cruce del bulevar Francisco I. Madero y la calle República del Salvador dejó como saldo considerables daños materiales, pero afortunadamente sin personas lesionadas.

El percance se originó cuando el conductor de un Chevrolet Aveo no respetó la luz roja de un semáforo y embistió a un Volkswagen Virtus que se encontraba cruzando la intersección.

El accidente ocurrió alrededor de las 14:30 horas, cuando Edgar Daniel Zúñiga Navarro, de 40 años, conductor del Chevrolet Aveo, circulaba por la calle República del Salvador.

Según testigos, Zúñiga Navarro, aparentemente sin percatarse de la señalización, se pasó la luz roja del semáforo y terminó impactando en el costado delantero del Volkswagen Virtus, que era conducido por el bulevar Madero por Luis Alfonso Muñoz Zúñiga, de 41 años.

Tras el choque, los vehículos quedaron dañados en medio del cruce, lo que generó caos vial. Al lugar acudieron rápidamente oficiales del Departamento de Control de Accidentes, quienes tomaron conocimiento de lo sucedido, dialogaron con ambos conductores y elaboraron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades.

Afortunadamente, ambos conductores resultaron ilesos, y paramédicos de Cruz Roja llegaron al lugar para revisar a los implicados en el accidente.

Tras una rápida valoración, los paramédicos confirmaron que no presentaban lesiones de consideración.