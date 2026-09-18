Acumula joyero denuncias por estafa; estiman hasta 100 afectados

Alrededor de 20 personas acudieron a la Fiscalía para interponer denuncias formales por el delito de estafa en contra del joyero Hugo Contreras Hernández, quien operaba en el pasaje Bomer, mientras que los propios afectados estiman que la cifra total de víctimas podría ascender hasta a 100 personas.

Las personas perjudicadas señalaron que acudieron de manera constante a reclamar prendas de oro y plata dejadas para reparación o modificación, las cuales no les fueron devueltas a pesar de haber otorgado anticipos en efectivo y haber transcurrido periodos de hasta dos años.

Testimonios de las víctimas

Entre los testimonios recabados, Carla Loya, vecina de la colonia Praderas, expuso que desde abril entregó una esclava de oro con un valor de entre 6,000 y 7,000 pesos junto a un anticipo de 600 pesos.

Asimismo, Graciela Rico Jines refirió haber dejado una cadena con valor de 6,000 pesos desde mayo y otorgado 700 pesos de anticipo, señalando además haber sido intimidada cuando acudió a exigir la entrega.

Por su parte, Patricia, proveniente del municipio de Frontera, relató que desde noviembre de 2025 dejó una cadena de oro de 10 gramos valorada en 15,400 pesos, la cual el comerciante dio por perdida.

En otro de los casos, David González acudió en representación de su tía Guadalupe Orozco, del Centro de la ciudad, de quien el señalado retuvo un reloj de oro con un valor de 30,000 pesos desde hace dos años, otorgando únicamente abonos esporádicos de 100 pesos.

Solicitud de intervención legal

Los denunciantes manifestaron que en el sector existen comentarios que apuntan a que las víctimas podrían llegar a ser cerca de una centena, debido a que el establecimiento operaba desde tiempo atrás bajo el mismo esquema, por lo que solicitaron la intervención de la representación social para dar curso legal a las denuncias correspondientes.