Simulan incendio en memoria de sismos S-19

MONCLOVA, COAH.- Con un simulacro de incendio que contempló a dos personas lesionadas, corporaciones de emergencia pusieron a prueba su capacidad de respuesta y recordaron los sismos ocurridos el 19 de septiembre de 1985 y 2017 en México.

El ejercicio se realizó en las instalaciones del C4 Regional, ubicadas sobre el libramiento Carlos Salinas de Gortari, como parte de las actividades previas al Día Nacional de Protección Civil, que se conmemora cada 19 de septiembre.

Simulacro de Incendio y Respuesta de Emergencia

Osiel Flores Puente, director de Protección Civil de Frontera, explicó que el escenario planteado contempló un incendio al interior del inmueble, con dos personas que requerían atención, lo que activó la movilización de Bomberos y cuerpos de auxilio.

En el operativo participaron siete elementos de Bomberos, una ambulancia y una unidad contra incendios, además de personal de Seguridad Pública, Transporte y Vialidad, Cruz Roja y SAMU.

La ubicación del C4 Regional permitió evaluar los tiempos de respuesta de los cuerpos de emergencia, al contar con una base cercana que facilita la movilización de los rescatistas ante una contingencia real.

Durante el simulacro también se estableció un puesto de coordinación y se realizaron maniobras de atención y rescate. La vialidad fue cerrada temporalmente para permitir el desarrollo de las actividades de manera segura.

Fomentando la Cultura de Prevención

Flores Puente señaló que estos ejercicios también tienen como objetivo fomentar la cultura de prevención dentro de los hogares, mediante la identificación de rutas de evacuación, salidas, zonas seguras y números de emergencia.

Protección Civil recomendó a las familias revisar periódicamente las instalaciones eléctricas, tuberías y tanques de gas, además de establecer un plan familiar para saber cómo actuar ante una emergencia.