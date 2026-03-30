Movilización policiaca en Monclova por alteración en hotel Doris

MONCLOVA, COAH.- Un huésped del hotel Doris provocó una intensa movilización policiaca la mañana de este lunes, luego de que, presuntamente bajo los efectos de sustancias tóxicas, comenzó a escandalizar y abrir puertas de habitaciones ajenas, generando temor entre los ocupantes del establecimiento.

El incidente ocurrió en el inmueble ubicado sobre la calle Venustiano Carranza, cerca del cruce con Jesús Silva, en plena Zona Centro.

Personal del hotel solicitó el apoyo de la Policía Municipal al no poder controlar a Carlos de Luna, de 20 años, quien se encontraba sumamente alterado y provocando disturbios.

Según trascendió, el joven habría consumido alguna sustancia tóxica momentos antes, lo que detonó su conducta agresiva y errática dentro del hotel, donde comenzó a irrumpir en pasillos y a abrir puertas de diversas habitaciones, causando alarma entre los huéspedes.

Oficiales del Departamento de Seguridad Pública arribaron de inmediato y lograron controlar la situación, procediendo a la detención del joven para evitar que continuara generando desorden.

Tras ser asegurado, Carlos de Luna fue trasladado a la Comandancia Municipal.

El detenido quedó a disposición del juez calificador en turno por una falta administrativa menor, donde permanecerá hasta que se determine su situación legal.