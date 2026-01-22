Choque en Monclova: Ford Fusion y Explorer se impactan en bulevar

MONCLOVA, COAH.- Un descuido al volante estuvo a punto de terminar en tragedia durante las primeras horas de la mañana de este jueves, luego que una conductora que se dirigía a dejar a su hija a la preparatoria omitió un señalamiento de alto y provocó una fuerte colisión en el cruce del bulevar Harold R. Pape y la avenida Montessori, generando la movilización de autoridades y cuerpos de auxilio.

El accidente se registró minutos antes de las 07:00 horas, cuando Alejandro Coronado Mata se desplazaba a bordo de un automóvil Ford Fusion en color blanco sobre el carril central del bulevar Pape, con dirección a su centro de trabajo y con preferencia de paso. Al llegar al mencionado cruce, una camioneta se le atravesó de manera repentina, sin darle oportunidad de frenar.

La unidad responsable fue una Ford Explorer color gris, conducida por Elsa Pérez González, quien se dirigía a dejar a su hija a la preparatoria. De acuerdo con el peritaje preliminar, la conductora no respetó el alto obligatorio, presuntamente por la prisa de llegar a tiempo al plantel educativo.

El impacto entre ambas unidades fue considerable, provocando daños materiales valuados en varios miles de pesos y generando momentánea congestión vehicular en uno de los cruceros más transitados de la ciudad. A pesar de la fuerza del choque, no se reportaron personas lesionadas.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para valorar a los ocupantes de ambos vehículos, descartando la necesidad de traslados hospitalarios. Mientras tanto, elementos del Departamento de Control de Accidentes realizaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades.

Una vez concluidas las diligencias, las unidades fueron retiradas del lugar y la circulación se restableció de manera gradual. Las autoridades reiteraron el llamado a los automovilistas a respetar los señalamientos viales y evitar conducir con prisas, especialmente durante los horarios de mayor afluencia.