Accidente de motociclista deja herido en Monclova

MONCLOVA, Coah.– Con graves lesiones terminó un motociclista luego de que presuntamente se atravesara en el paso de un automóvil eléctrico al intentar incorporarse a la carretera federal 57, en la salida norte de Monclova.

El aparatoso accidente ocurrió la tarde de este martes a la altura de Estancias de Santa Ana, donde se movilizaron elementos de la Guardia Nacional División Caminos y paramédicos de Cruz Roja Mexicana.

Kevin de León Sánchez circulaba a bordo de una motocicleta roja con negro cuando, de acuerdo con los primeros informes, salió de una empresa e intentó incorporarse a la carretera sin extremar precauciones.

En ese momento, presuntamente invadió la trayectoria de un automóvil Great Wall Ora azul, de propulsión eléctrica, que era conducido por Óscar Martínez.

El conductor del automóvil no habría podido evitar el impacto y terminó chocando contra la motocicleta, ocasionando severos daños en ambas unidades.

El automóvil presentó daños principalmente en su costado izquierdo, mientras que la motocicleta quedó prácticamente destrozada. Incluso, uno de sus rines salió proyectado hasta el camellón central.

Tras la colisión, Kevin quedó tendido sobre la carretera con lesiones de consideración y posibles fracturas, principalmente en la pierna derecha.

Paramédicos de Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar, le brindaron los primeros auxilios y posteriormente lo trasladaron de emergencia a la Clínica 7 del IMSS, donde quedó bajo atención médica.

Elementos de la Guardia Nacional División Caminos se hicieron cargo del accidente y realizaron las diligencias correspondientes para establecer cómo ocurrió el percance.

Testigos señalaron que el motociclista habría salido de la empresa y se atravesó en la trayectoria del automóvil; sin embargo, será el peritaje oficial el que determine la responsabilidad de los conductores.

Finalmente, ambas unidades fueron retiradas del lugar mediante una grúa y trasladadas a un corralón.