Motociclista Ángel sufre accidente en Monclova: choque con camión

MONCLOVA, COAH. —Un motociclista terminó involucrado en un aparatoso accidente vial luego de impactarse contra un camión de pasajeros cuando circulaba por calles de la colonia Las Flores, movilizando a elementos del Departamento de Control de Accidentes durante la tarde de este jueves.

El percance ocurrió en el cruce de las calles Jazmines y 5 de Febrero, donde vecinos del sector reportaron el fuerte golpe entre ambas unidades, temiendo que el conductor de la motocicleta hubiera resultado con lesiones de consideración.

Al arribar al sitio, autoridades municipales encontraron una motocicleta Italika en color rojo con negro, la cual era conducida por Ángel, misma que terminó con daños visibles tras estrellarse contra un camión de pasajeros Mercedes Benz color blanco, operado por Luis Flores.

De acuerdo con los primeros informes, el motociclista presuntamente no logró evitar el impacto al momento de circular por la intersección, sobreviniendo el choque que dejó daños materiales y momentos de tensión entre testigos que presenciaron el accidente.

Tras el reporte, oficiales del Departamento de Control de Accidentes se encargaron de abanderar el área y realizar el peritaje correspondiente para esclarecer cómo ocurrió el percance y determinar responsabilidades entre ambas partes.

Luego de las diligencias, tanto el conductor de la motocicleta como el operador del camión fueron trasladados a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde buscarían llegar a un acuerdo para la reparación de los daños ocasionados y evitar que el caso fuera turnado ante otra instancia.

Afortunadamente, el accidente no dejó personas con heridas de gravedad, aunque sí provocó la movilización policiaca y afectaciones momentáneas a la circulación en el sector.