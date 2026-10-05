Ignora alto y provoca choque que deja a joven en el hospital

MONCLOVA, COAH.- Un joven de 18 años terminó hospitalizado luego de resultar lesionado en un accidente entre una motocicleta y una camioneta, ocurrido la mañana de este lunes en la colonia Obrera Norte.

El percance se registró minutos antes de las 08:00 horas, en el cruce de las calles Secundaria 5 y Estándar 2, hasta donde acudieron paramédicos de Cruz Roja Mexicana para brindar atención al lesionado.

Héctor Sánchez viajaba como acompañante de Carlos Ramos, quien conducía una motocicleta Vento negra con verde. Ambos circulaban por Estándar 2 cuando llegaron a la intersección con Secundaria 5.

En ese momento, una Nissan Kicks negra, conducida por Rosalía Galindo, de 70 años, presuntamente continuó su marcha pese al señalamiento gráfico de alto.

Carlos Ramos no logró detener la motocicleta a tiempo y terminó impactándola contra la parte trasera derecha de la camioneta.

A consecuencia del choque, Héctor cayó sobre el pavimento y sufrió diversos golpes. Los paramédicos de Cruz Roja le brindaron atención en el lugar y posteriormente lo trasladaron al Hospital General Amparo Pape de Benavides para su valoración médica.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron al sitio para realizar el peritaje y determinar cómo ocurrió el percance y las responsabilidades correspondientes.

Rosalía Galindo fue asegurada y trasladada a la Comandancia Municipal, donde, con apoyo del ajustador de su compañía aseguradora, buscaría llegar a un acuerdo para cubrir los daños materiales y las lesiones derivadas del accidente.