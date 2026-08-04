Se pasa el alto y desata choque entre motociclistas
Dos motociclistas resultaron heridos en un accidente en el bulevar Harold R. Pape. Uno fue hospitalizado y el presunto responsable quedó bajo custodia.
MONCLOVA, COAH.- Un aparatoso choque entre dos motocicletas registrado la noche del lunes sobre el bulevar Harold R. Pape, a la altura de la colonia La Loma, dejó dos personas lesionadas y provocó la movilización de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y oficiales del Departamento de Control de Accidentes.
El percance ocurrió alrededor de las 21:00 horas, cuando Jonathan Aguilera, de 28 años de edad, circulaba sobre la calle Roberto Moreno con dirección al poniente a bordo de una motocicleta Italika color negro adaptada con un triciclo utilizado para la recolección de diversos materiales.
De acuerdo con las primeras investigaciones, al llegar al cruce con el bulevar Harold R. Pape, presuntamente no respetó el señalamiento gráfico de alto, invadiendo la circulación preferente.
En ese momento fue impactado por una motocicleta Italika conducida por Brian Argenis, de 20 años de edad, quien circulaba con dirección al norte sobre el bulevar y ya no tuvo oportunidad de evitar la colisión.
Detalles del accidente
El encontronazo lanzó a ambos motociclistas contra el pavimento, por lo que testigos solicitaron de inmediato el apoyo del sistema de emergencias 911.
Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana brindaron atención prehospitalaria a los dos lesionados y, tras valorarlos, determinaron trasladar a Brian Argenis a un hospital para recibir atención médica especializada, mientras que Jonathan permaneció en el lugar bajo resguardo de las autoridades.
Responsabilidades y consecuencias
Trascendió que, tras el impacto, Brian intentó retirarse del sitio al pensar que podría ser responsabilizado del accidente; sin embargo, fue interceptado por elementos de vialidad metros más adelante, quienes confirmaron que ambos conductores presentaban lesiones.
Luego de realizar el peritaje correspondiente, oficiales del Departamento de Control de Accidentes determinaron de manera preliminar que Jonathan Aguilera fue quien provocó el accidente al no respetar el señalamiento de alto, por lo que quedó asegurado para responder por las lesiones y los daños ocasionados.