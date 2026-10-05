Madre denuncia posible abuso contra su hijo

MONCLOVA, COAH.- La preocupación de una madre llevó a las autoridades a intervenir en un caso que involucra a un menor de 5 años, luego de que el niño presuntamente relatara haber sido víctima de agresiones durante una convivencia con su expareja.

Los hechos fueron reportados la tarde de este lunes, después de que Esmeralda N recibiera a su hijo en su domicilio de la colonia La Ribera y notara que se encontraba llorando y presentaba un comportamiento que llamó su atención.

Ante la situación, la madre decidió preguntarle qué había ocurrido. De acuerdo con lo manifestado ante las autoridades, el menor habría señalado que durante una convivencia en casa de una tía tuvo contacto con la expareja de Esmeralda 'N' y que, presuntamente, durante ese encuentro habría sufrido agresiones y conductas de carácter sexual.

La mujer solicitó la intervención de las autoridades y también señaló a una familiar, a quien responsabilizó de haber permitido el contacto entre el niño y el hombre señalado.

El reporte fue canalizado ante las instancias correspondientes, que deberán realizar las entrevistas, valoraciones y diligencias necesarias para establecer qué ocurrió y, en su caso, determinar responsabilidades.

Por tratarse de un menor de edad, las autoridades deberán priorizar su protección y atención durante el desarrollo de la investigación.

Hasta el momento, los señalamientos forman parte de una investigación y no constituyen una resolución judicial. Será mediante las diligencias correspondientes como se determine la existencia o no de alguna conducta ilícita.