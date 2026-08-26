Leticia Carranza provoca fuerte accidente en Monclova

MONCLOVA, COAH.- La falta de precaución de una conductora provocó un fuerte accidente vial en el que un trabajador de Toyota terminó con su automóvil prácticamente destrozado, luego de ser proyectado contra un pequeño monumento ubicado sobre el camellón central de la avenida Las Torres.

El percance ocurrió alrededor de las 09:00 horas, en el cruce de Las Torres con la calle 7, donde Leticia Carranza circulaba a bordo de una Nissan Quest gris.

De acuerdo con el peritaje preliminar, la conductora habría ignorado el señalamiento gráfico de alto al llegar a la intersección, por lo que se atravesó en la trayectoria del Toyota Corolla blanco que conducía Víctor Barrera, de 34 años.

Víctor se dirigía a su trabajo cuando la Quest invadió su paso y sobrevino el impacto. La maniobra provocó que el Corolla saliera proyectado hacia el camellón central y terminara estrellándose contra un pequeño monumento.

El Toyota quedó con severos daños y fue considerado prácticamente pérdida total, mientras que la Nissan Quest terminó con importantes afectaciones en la parte frontal.

Paramédicos de Cruz Roja Mexicana acudieron para atender a Víctor, quien presentó un golpe en la cabeza, aunque no se reportó en condiciones de gravedad. Leticia, por su parte, resultó ilesa.

Elementos de Control de Accidentes se encargaron de realizar las diligencias y establecer la responsabilidad correspondiente, quedando señalado como factor principal la falta de precaución de la conductora de la Nissan.

Ambos vehículos contaban con seguro, por lo que los involucrados buscarían solucionar el pago de los daños mediante sus respectivas aseguradoras.