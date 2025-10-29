Tráiler impacta automóvil en cruce de Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un accidente vehicular se registró la noche de ayer sobre el cruce del bulevar Harold R. Pape con la avenida Sidermex, cuando el operador de un tráiler no calculó adecuadamente la maniobra de giro, impactando a un automóvil compacto. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas, aunque los daños materiales fueron visibles.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 20:00 horas, cuando una conductora de un Nissan Versa color gris circulaba por el bulevar Pape con dirección al sur, regresando a su hogar en la colonia Asturias después de su jornada laboral.

Justo al llegar al cruce con Sidermex, el conductor de un tráiler Kenworth color blanco, de la línea Transportes Pulido, intentó girar hacia su izquierda.

Debido a las grandes dimensiones de la unidad pesada, el operador no calculó correctamente la maniobra y terminó golpeando con la plataforma del tráiler la parte delantera lateral derecha del Nissan Versa.

El impacto causó daños materiales en el vehículo, pero afortunadamente no representaron un peligro para la conductora, quien, aunque asustada, salió ilesa del percance.

Testigos presenciales de la colisión alertaron de inmediato a las autoridades municipales, quienes acudieron al lugar para tomar conocimiento del accidente.

Agentes de peritaje vial realizaron las diligencias correspondientes para determinar responsabilidades y documentar los daños ocasionados.

Tras la investigación, las autoridades determinaron que el conductor del tráiler fue el único responsable del incidente debido a la maniobra indebida que realizó al girar en un cruce con tráfico fluido.