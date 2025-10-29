Policía de Monclova evita tragedia por convulsión en vehículo

MONCLOVA, COAH.- La rápida intervención de la Policía Municipal de Monclova evitó una posible tragedia esta mañana, cuando un hombre sufrió una convulsión mientras se encontraba al volante de su vehículo. El incidente ocurrió en el cruce de la calle Coahuila y la avenida Acereros, en la colonia Independencia.

De acuerdo con el reporte recibido alrededor de las 08:00 horas se notificó que una persona estaba convulsionando dentro de un automóvil en pleno tránsito.

Al llegar al lugar, los oficiales encontraron a un hombre sosteniéndose el pecho, lo que indicaba una emergencia médica grave. Ante la situación, se solicitó la presencia de una ambulancia.

A los pocos minutos, llegaron socorristas de Cruz Ámbar, quienes auxiliaron al hombre identificado como Claudio Gabriel Saldaña González, de 27 años, y lo trasladaron al Hospital General Amparo Pape de Benavides para su atención médica.

El vehículo involucrado en el incidente era un automóvil de la marca Mondeo, color gris.

El hombre fue encontrado inconsciente y convulsionando dentro de su automóvil, el cual había quedado detenido sobre la banqueta de la calle Coahuila.

Durante el traslado al hospital, el padre del joven, Juan Gabriel Saldaña Hernández, se presentó en el hospital para brindar detalles sobre el estado de salud de su hijo. Mencionó que Claudio Gabriel padecía de presión arterial alta, lo que podría haber causado el incidente.

El padre del paciente también recibió las pertenencias de su hijo a las autoridades, entre las que se encontraban una bolsa negra con dos teléfonos celulares, cargadores, su cartera y las llaves del vehículo. Posteriormente, se apoyó en la Policía Municipal para trasladar el vehículo hasta un lugar seguro, ya que había quedado en una zona de alto tránsito.