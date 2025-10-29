Responsabilidad de Conductora en Accidente Vehicular en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un accidente vehicular ocurrió la mañana de ayer en el cruce de la calle España y el Boulevard San José, cuando una conductora imprudente provocó una colisión que dejó considerables daños materiales.

El percance, que involucró un Nissan Altima y un Ford Escort, ocurrió cuando la conductora del primer vehículo se le metió al paso al conductor del segundo, causando el impacto.

El accidente se registró alrededor de las 08:00 horas, cuando el Nissan Altima, color arena y modelo 2006, conducido por Raquel Barajas Alcalá, de 27 años, circulaba por el bulevar San José.

Según los informes, Barajas Alcalá no calculó correctamente la maniobra al cambiar de carril, lo que provocó que el Ford Escort, modelo 1998, color negro y conducido por Francisco Israel Gutiérrez Olivo, de 43 años, no pudiera evitar el impacto.

El golpe fue considerable, especialmente en la parte trasera del Nissan Altima, que terminó sin defensa trasera tras el choque.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, pero los daños materiales en ambos vehículos fueron evidentes.

Los elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron al lugar para tomar conocimiento del incidente y realizar el peritaje correspondiente.

Tras recabar la información, se determinó que la responsabilidad del accidente recaía sobre la conductora del Nissan, Raquel Barajas Alcalá, por no respetar la distancia y no tomar las precauciones necesarias al realizar su maniobra.

El conductor del Ford Escort, Francisco Israel Gutiérrez Olivo, resultó ileso, pero su vehículo quedó dañado en la parte frontal debido al impacto. Ambos vehículos quedaron varados en el lugar y fueron remolcados por las autoridades para evitar obstrucciones al tráfico.