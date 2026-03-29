Choque entre vehículos causa caos vial en Monclova

MONCLOVA, COAH.— La falta de precaución entre dos conductores provocó un aparatoso choque la tarde de ayer en el cruce de las calles Jesús Silva y De la Fuente, donde una mala maniobra bastó para convertir el tráfico del Centro en un pequeño caos.

De acuerdo con los primeros reportes, ambos automovilistas avanzaban con la luz verde en su respectiva dirección; sin embargo, uno de ellos, a bordo de un automóvil color guindo, siguió su trayectoria mientras que el conductor de una camioneta Ford Explorer en color negro decidió dar vuelta sin cerciorarse de que tenía el paso libre. La maniobra lo puso directamente en el camino del otro vehículo, provocando un fuerte impacto.

El choque dejó a ambas unidades atravesadas en la intersección, generando tensión entre automovilistas y peatones, además de un congestionamiento vial que se extendió por varios minutos en una de las zonas más transitadas del primer cuadro de la ciudad.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron rápidamente para tomar conocimiento de los hechos y determinar responsabilidades. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, aunque los daños materiales fueron considerables.

Finalmente, las autoridades ordenaron el retiro de los vehículos para liberar la vialidad.