Incidente vial en Monclova: accidente en bulevar Francisco I. Madero

MONCLOVA, COAH.— Un aparatoso accidente vial se registró la mañana de este lunes en el bulevar Francisco I. Madero, en el temido cruce con la calle Bogotá, considerado conflictivo por automovilistas, luego que un Nissan se atravesó al paso de un Volkswagen Virtus, por lo que luego terminó proyectado contra un poste de madera. No hubo personas lesionadas.

El percance generó la movilización de elementos del Departamento de Control de Accidentes, quienes acudieron tras el reporte ingresado a los números de emergencia.

De acuerdo con el peritaje preliminar, la conductora de un Nissan Sentra, identificada como Angely, de 22 años, intentaba cruzar el bulevar procedente de la calle Bogotá. En ese momento fue impactada en el costado derecho por un Volkswagen Virtus color azul, conducido por Jorge, de 28 años, que circulaba por su vía libre.

Tras el golpe lateral, el Sentra giró sobre su propio eje y se proyectó contra un poste de madera ubicado en la esquina del cruce, quedando con severos daños en ambos costados, siendo la unidad más afectada del choque. Pese a la magnitud del impacto y la doble colisión —contra el vehículo y luego contra la estructura fija— la conductora resultó ilesa, por lo que no fue necesario el traslado médico. El conductor del Volkswagen tampoco presentó lesiones.

Oficiales de Control de Accidentes realizaron el levantamiento de evidencias, mediciones y entrevistas para determinar la mecánica del choque y deslindar responsabilidades. Ambos involucrados solicitaron la intervención de la autoridad para formalizar el procedimiento y canalizar el pago de daños mediante aseguradoras.

La circulación en el cruce presentó afectaciones momentáneas mientras se desarrollaban las diligencias y el retiro de las unidades involucradas.