Colisión entre vehículos en Monclova genera tensión

MONCLOVA, COAH.— Un aparatoso accidente vial se registró durante la mañana de este viernes en la colonia Primero de Mayo, luego que una conductora realizara una maniobra imprudente e invadiera el carril contrario, provocando la colisión entre dos vehículos.

El percance ocurrió alrededor de las 07:50 horas en el cruce de la calle Manuel Acuña y el bulevar Harold R. Pape, generando alarma entre automovilistas que transitaban por la zona, especialmente por tratarse de horario de entrada a escuelas.

De acuerdo con los primeros reportes, Nallely Palomares conducía un automóvil Ford Fusion color blanco sobre el bulevar Pape con dirección hacia el sur. Al llegar al cruce con la calle Manuel Acuña, la conductora intentó realizar una maniobra para incorporarse a la vialidad; sin embargo, lo hizo de manera muy abierta, invadiendo el carril contrario.

En ese momento circulaba por la calle Manuel Acuña una camioneta Toyota Avanza color gris, conducida por Daniel Galindo, quien se dirigía hacia el oriente. El automovilista señaló que avanzaba con normalidad cuando, al aproximarse al cruce con el bulevar, el automóvil Ford Fusion se atravesó en su trayectoria.

Debido a la invasión de carril, ambos vehículos terminaron colisionando de frente, lo que provocó daños materiales de consideración en las unidades involucradas. A pesar de lo aparatoso del impacto, afortunadamente ninguno de los conductores ni posibles acompañantes resultó lesionado.

El conductor de la camioneta explicó que se dirigía a dejar a sus hijos a la secundaria cuando ocurrió el accidente, el cual causó momentos de tensión entre los presentes. Tras el reporte, elementos municipales acudieron al lugar para tomar conocimiento de lo ocurrido, realizar el peritaje correspondiente y deslindar responsabilidades entre los involucrados.

Los vehículos permanecieron algunos minutos en el lugar mientras se llevaban a cabo las diligencias, generando ligera afectación en la circulación en ese concurrido cruce.