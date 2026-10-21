Mujer ignora alto y provoca accidente en Monclova

MONCLOVA, Coah. - Una conductora presuntamente ignoró un señalamiento de alto y provocó un choque contra una camioneta Kia en el cruce de las calles Mina y Cuauhtémoc, en el sector El Pueblo, la noche de ayer.

El accidente ocurrió cuando Irma N. circulaba en un Volkswagen Jetta rojo por la calle Mina, de oriente a poniente.

Al llegar a la intersección con Cuauhtémoc, presuntamente no respetó el señalamiento de alto y continuó su marcha.

En ese momento, su automóvil se encontró con una camioneta Kia blanca, conducida por Marcela, quien tenía la vía libre.

La conductora de la camioneta no logró evitar el impacto, por lo que ambas unidades terminaron involucradas en la colisión.

El percance dejó daños materiales en los vehículos y molestias físicas a Irma N., quien recibió atención de paramédicos de la Cruz Roja que acudieron al lugar.

Los socorristas valoraron a la automovilista para determinar su condición tras el impacto.

Sin embargo, no se proporcionaron detalles sobre la gravedad de sus molestias ni se confirmó si requirió traslado a un hospital.

Minutos después, oficiales de Control de Accidentes arribaron al cruce para tomar conocimiento de lo sucedido y realizar las diligencias correspondientes.

Los elementos efectuaron el peritaje vial para establecer cómo ocurrió el choque y determinar las responsabilidades con base en los indicios recabados en el lugar.

La intervención de las autoridades permitirá concluir el procedimiento administrativo derivado del percance y establecer las responsabilidades correspondientes entre las conductoras involucradas.

Hasta el momento, la información disponible no precisa el monto de los daños materiales ni reporta otras personas lesionadas.