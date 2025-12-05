Detienen a dos hombres por portar armas en Monclova

MONCLOVA, COAH.— Dos hombres fueron detenidos luego de ser sorprendidos portando armas prohibidas en la colonia Independencia, lo que generó una intervención inmediata por parte de la Policía Municipal de Monclova durante un patrullaje rutinario.

Los oficiales circulaban sobre la calle Mártires de Chicago, entre Aguascalientes y Santa María, cuando observaron a dos individuos sospechosos cerca de un vehículo estacionado. Uno de los hombres estaba mirando hacia el interior del automóvil, mientras que el otro se encontraba a un costado, vigilando de forma aparentemente distraída. Ante esta actitud, los policías decidieron detener la marcha para abordarlos.

Acciones de la Policía Municipal en Monclova

Al identificarse como oficiales, los detenidos reaccionaron de manera evasiva. Uno de ellos, al ser cuestionado sobre si el vehículo le pertenecía o si necesitaba ayuda, comenzó a alterarse y a usar lenguaje inapropiado, antes de lanzarse agresivamente contra uno de los oficiales. Ante la situación, los agentes procedieron a inmovilizarlo y a realizarle una revisión corporal, descubriendo que en la bolsa trasera de su pantalón llevaba un cuchillo.

El detenido fue identificado como Wilbert Ríos Moreno, de 26 años, vecino de la colonia Independencia. Tras la incautación del arma, fue informado de sus derechos y arrestado por el delito de portación de arma prohibida.

Detalles sobre la detención de los sospechosos

En ese momento, el segundo individuo, identificado como Pedro Pablo Mascorro Álvarez, de 20 años, intentó escapar corriendo por la misma calle. Sin embargo, los oficiales lograron alcanzarlo rápidamente y, al realizarle una revisión, le encontraron en su bolsillo delantero un cuchillo. Al igual que su compañero, Mascorro fue detenido.

Ambos detenidos fueron trasladados a las instalaciones de Seguridad Pública para su certificación médica y puesta a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, quienes se encargarán de continuar con las investigaciones. Los cuchillos fueron asegurados como evidencia.