Choque en Monclova: daños materiales tras accidente entre vehículos

MONCLOVA, COAH.— La noche de este jueves, un accidente de tránsito en la colonia Santa Mónica movilizó a las autoridades municipales, después de que un vehículo Honda impactó una motocicleta, causando daños materiales a ambas unidades y dejando a su conductor aturdido.

El incidente ocurrió cerca de las 21:00 horas, cuando Florencio Valerio Muñiz, al volante de un Honda Accord 2015 en color azul, circulaba por la avenida Nogal con dirección al bulevar Harold R. Pape. De acuerdo con los primeros reportes, el conductor del Honda no pudo evitar el impacto contra la motocicleta Vento 2024 en color gris, manejada por Antonio Sandoval Chaverría, quien viajaba por la misma arteria.

Tras el golpe, la motocicleta terminó dañada, y su conductor cayó al suelo, aunque afortunadamente no sufrió heridas de gravedad. A pesar de lo aparatoso del choque, ambos conductores resultaron ilesos y sólo se reportaron daños materiales en los vehículos involucrados.

Paramédicos llegaron al lugar para evaluar al motociclista, quien se encontraba visiblemente aturdido, pero tras una revisión, no fue necesario su traslado a un hospital. Elementos de Control de Accidentes se encargaron de abanderar el área para evitar otros percances y realizaron el peritaje correspondiente. Tras confirmar los daños materiales, se aseguró que ambos vehículos fueran remolcados a un corralón mientras se resolvía la situación legal y los trámites de responsabilidad.