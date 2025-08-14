Autoridades atienden accidente de motociclista en Monclova

MONCLOVA, COAH.– Un motociclista resultó lesionado tras estrellarse contra el costado de un automóvil en un accidente ocurrido la mañana de este jueves en la avenida Deportivo, movilizando a las autoridades municipales.

El percance tuvo lugar cerca de las 10:30 horas, en el cruce de la avenida Ciudad Deportiva y la calle Tezozomoc, cuando Paul Edwin López Sánchez, de 24 años, conducía su motocicleta Italika de modelo 2024 color negro y sin placas, y chocó contra el costado de un vehículo MG modelo 2024 color gris, conducido por Héctor Ramón Garza Flores, de 45 años.

Tras el impacto, el motociclista resultó lesionado y fue atendido en el lugar por paramédicos de Cruz Roja, quienes lo trasladaron a un hospital para su valoración médica. Afortunadamente, el conductor del automóvil no sufrió lesiones aunque su coche quedó con serios daños.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes se encargaron de realizar el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades. Tras recabar la información necesaria, se determinó que el choque ocurrió debido a un posible error de circulación por parte del motociclista.

Ambos vehículos fueron asegurados y se dio aviso a las aseguradoras para el procedimiento correspondiente.