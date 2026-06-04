Accidente múltiple en Monclova: tres vehículos involucrados

MONCLOVA, COAH.- Una imprudente maniobra al volante provocó un aparatoso accidente múltiple sobre el bulevar Harold R. Pape, donde tres vehículos terminaron involucrados en una cadena de impactos que movilizó a elementos de Control de Accidentes y Seguridad Pública Municipal.

Los hechos se registraron alrededor de las 17:30 horas de este jueves, a la altura de la colonia San Francisco, cuando Omar Alejandro Valdés Rivera circulaba de norte a sur a bordo de una camioneta Toyota Hilux negra.

De acuerdo con el peritaje preliminar, el conductor realizó un cambio repentino del carril derecho hacia el carril central sin tomar las precauciones necesarias, cerrándole el paso a un automóvil Ford Focus conducido por Orlando Alanís Rueda.

Aunque el conductor del sedán intentó evitar el impacto aplicando los frenos, las condiciones del pavimento mojado por las recientes lluvias jugaron en su contra y terminó estrellándose contra la camioneta.

La fuerza de la colisión proyectó la Toyota Hilux varios metros hacia adelante, donde finalmente impactó una camioneta Chevrolet Silverado manejada por Adrián Rodríguez Mares, quien quedó atrapado en la carambola sin posibilidad de evitar el golpe.

El accidente generó momentos de tensión entre automovilistas que transitaban por la importante arteria vial, mientras los vehículos dañados obstruían parcialmente la circulación y provocaban un considerable congestionamiento.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes arribaron al lugar para realizar las diligencias correspondientes, recabar declaraciones y elaborar el croquis del percance.

Tras las investigaciones iniciales, los oficiales establecieron como presunto responsable a Omar Alejandro Valdés Rivera, al considerar que la invasión de carril fue el factor determinante que originó la cadena de choques.

Afortunadamente, pese a lo aparatoso del accidente y a los cuantiosos daños materiales registrados en las tres unidades, ninguno de los conductores resultó lesionado de gravedad ni requirió traslado a un hospital.

Una vez concluidas las diligencias, las unidades fueron retiradas del lugar para restablecer por completo la circulación sobre el bulevar Harold R. Pape.