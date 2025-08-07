Accidente vial causa caos en Guadalupe, Coahuila

MONCLOVA, COAH.- Un fuerte choque múltiple ocurrió la tarde de este jueves sobre el bulevar Harold R. Pape, generando el caos vial y movilizando a las autoridades para controlar la situación. El percance tuvo lugar cerca de las 13:00 horas, en los carriles de circulación de norte a sur, cerca del cruce con la calle Valparaíso, en la colonia Guadalupe.

De acuerdo con los primeros informes, Yaneth Abigail Cazarez Huitrón, conductora de un Ford Fiesta rojo, no extremó precauciones mientras circulaba a exceso de velocidad, lo que ocasionó que se estrellara contra una Dodge Durango gris. Posteriormente, la conductora del Ford Fiesta chocó contra el costado de una Toyota Sienna blanca que circulaba por el carril de alta velocidad, y terminó causando daños en un costado. Aunque el accidente solo dejó daños materiales, el incidente desató el caos vial en la zona, ya que los tres vehículos quedaron bloqueando parcialmente los carriles. La conductora del Ford Fiesta fue encontrada como responsable por los oficiales de Control de Accidentes, quienes llegaron al lugar para tomar conocimiento del accidente y elaborar el peritaje correspondiente. Afortunadamente, no hubo personas lesionadas en el incidente, y los oficiales de Control de Accidentes aseguraron el área mientras que los vehículos involucrados fueron retirados hacia la Comandancia Municipal mientras que los involucrados llegaban a un arreglo para el pago de los daños.