Detenidos trabajadores por intento de robo en tienda BAIMA tras incendio

MONCLOVA, COAH. – Un par de trabajadores, identificados como Roberto Carlos García, de 23 años, y Evelin Ledezma Moreno, de 31, fueron detenidos la tarde de este jueves tras ser sorprendidos dañando una puerta de emergencia para ingresar a la tienda BAIMA, que fue afectada por un incendio.

Los hechos ocurrieron cerca de las 12:30 horas, en la calle Zaragoza, entre Venustiano Carranza y De la Fuente, cuando oficiales de la Policía Municipal se percataron de que los detenidos estaban utilizando una barra metálica para abrir la puerta de salida de emergencia del negocio BAIMA. Este establecimiento había sido cerrado por seguridad tras el siniestro ocurrido la madrugada del lunes.

Al abordar a los sospechosos, Roberto Carlos García y Evelin Ledezma aseguraron que tenían permiso para ingresar, ya que, según ellos, un "Licenciado" les dio permiso para llevarse lo que quedaba. Sin embargo, no pudieron proporcionar detalles sobre la identidad del abogado ni presentar evidencia alguna que validara su afirmación.

Cuando los oficiales cuestionaron sobre la autorización para tomar objetos del lugar, los acusados, nerviosos y evasivos, mencionaron que esta fue una orden del abogado de "El Chino", dueño de la mercancía, quien, según ellos, les indicó que retiraran lo que pudieran para venderlo.

Al no poder comprobar lo dicho y tras recibir la información de que se trataba de una acción ilegal, los oficiales procedieron a detener a ambos por los delitos de daños dolosos, tentativa de robo y lo que resulte.

Los detenidos fueron trasladados a las instalaciones de Seguridad Pública, donde quedaron tras las rejas para luego ser puestos a disposición del Ministerio Público, quedando como evidencia una barra de acero color rojo, de aproximadamente 50 centímetros, utilizada para forzar la entrada.