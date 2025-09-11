Detenido en Monclova hombre que amenazó con cuchillo a policías

MONCLOVA, COAH. – Un hombre de 30 años fue detenido la mañana de este jueves en la colonia Las Moritas, tras ser sorprendido portando un cuchillo con el que amenazó a los oficiales que lo interrogaron por su actitud evasiva.

El detenido, identificado como José Juan Abrego Iglesias, comenzó a proferir amenazas verbales contra los oficiales, asegurando que su madre era "lideresa" y podía hacer que los corrieran de inmediato.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 11:30 horas, cuando una patrulla de la Policía Municipal circulaba por la calle Principal, en el cruce con Francisco y Madero.

Los oficiales notaron a un hombre que, al ver la presencia policial, comenzó a caminar más rápido, mostrando una actitud sospechosa.

Tras descender de la unidad y proceder con la identificación del individuo, se le solicitó una revisión corporal. Durante el registro, los oficiales encontraron un cuchillo de aproximadamente 30 centímetros de largo, con hoja de acero y mango forrado con cinta negra, escondido en la cintura del detenido, por lo que procedieron a desarmarlo.

Por lo anterior, se procedió a la detención de Abrego Iglesias por los delitos de portación de arma prohibida, amenazas y/o lo que resulte. El detenido fue trasladado a las instalaciones de Seguridad Pública Municipal, donde se realizó su consignación.

El cuchillo incautado, junto con el detenido, fue puesto a disposición del Ministerio Público para continuar con los procedimientos legales.