Conductor pierde control en incidente vial en Monclova

MONCLOVA, COAH.– La mañana de este jueves, un accidente vial tuvo lugar en la colonia José de las Fuentes, luego que el conductor de una camioneta perdió el control al quedarse sin frenos, lo que generó la movilización de los cuerpos de emergencia.

El responsable del percance fue identificado como Edgar Omar Rodríguez Vázquez, quien conducía una camioneta Ford F150 sobre la calle 7 de Febrero, en dirección al poniente.

Al llegar al cruce con el bulevar Miguel de la Madrid, el conductor intentó frenar, pero la falla mecánica en los frenos provocó que el vehículo siguiera avanzando sin control.

A pesar de los esfuerzos de Rodríguez Vázquez por detener la camioneta, esta continuó avanzando varios metros, hasta que terminó impactando de manera violenta el costado lateral de una camioneta Jeep Liberty color negro, que circulaba por la vía preferencial, manejada por César Arturo Martínez Llanas.

El fuerte golpe hizo que la Jeep Liberty fuera proyectada hacia adelante, mientras que la Ford F150 continuaba su trayectoria descontrolada.

Finalmente, la camioneta sin frenos terminó estrellándose contra un huizache en las inmediaciones del bulevar Montessori, donde quedó detenida.

El conductor de la Jeep, relató que no pudo hacer nada para evitar el impacto, ya que la camioneta que lo embistió llegó con demasiada velocidad.

Por su parte, Rodríguez Vázquez expresó su desesperación, ya que pese a sus esfuerzos no logró frenar a tiempo para evitar el accidente.

Paramédicos del Grupo de Urgencias Básicas de Coahuila (GUBC) y de Cruz Roja Mexicana llegaron rápidamente al sitio para brindar atención a los involucrados, asegurándose principalmente de la salud del conductor de la F150. Afortunadamente, los golpes sufridos por Edgar Omar Rodríguez no fueron de gravedad, y ninguno de los ocupantes de las unidades involucradas sufrió lesiones graves.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes tomaron conocimiento del incidente, levantando el peritaje correspondiente y asegurando las unidades para su posterior retiro del lugar, mientras se deslindan responsabilidades.