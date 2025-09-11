Vecina de Monclova hallada con lesión grave

MONCLOVA, COAH. — En un hecho que ha conmocionado a vecinos del Fraccionamiento Carranza, una mujer de 47 años fue encontrada tendida sobre el asfalto, con una grave lesión en la cabeza y envuelta en un charco de sangre.

El hallazgo se registró alrededor de la 01:30 horas de este jueves en la esquina de la calle Del Estudiante y la calle Del Pao, luego de que vecinos reportaron al número de emergencias lo que parecía ser una violenta riña familiar. Sin embargo, al arribar al sitio, elementos de la Policía Preventiva no encontraron señales de pelea alguna, únicamente a Gloria Margarita Talamantes Cadena, vecina de la colonia Monclova 400 en condiciones críticas pues presentaba un golpe en la cabeza.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron de inmediato para brindarle los primeros auxilios y, tras estabilizarla, la trasladaron a la Clínica 7 del IMSS, donde su estado de salud se reporta como delicado.

Versiones no confirmadas sugieren que la víctima pudo haber sido arrojada desde un vehículo en movimiento, aunque esta hipótesis no ha sido corroborada por las autoridades.

Detectives de la Agencia de Investigación Criminal han iniciado las averiguaciones correspondientes para esclarecer los hechos.

Hasta el momento no se tienen datos concretos sobre el o los responsables, quienes presuntamente huyeron antes del arribo de los cuerpos de emergencia.

Las autoridades exhortan a cualquier persona que haya presenciado los hechos o cuente con información relevante a que la proporcione de manera anónima, con el objetivo de dar con los responsables de esta brutal agresión.