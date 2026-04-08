A los pies de Madero destroza auto al choque por alcance

MONCLOVA, COAH.- Considerables daños materiales fue el saldo de un choque por alcance registrado la tarde de este miércoles justo frente a la Central de Bomberos, donde el conductor de un automóvil compacto no alcanzó a frenar a tiempo y terminó incrustándose en la parte posterior de una camioneta cerrada.

El percance ocurrió en el cruce del bulevar Harold R. Pape y el bulevar Francisco I. Madero, a la altura de los semáforos ubicados frente al monumento a Francisco I. Madero.

Según el informe preliminar, Luis Rosales, conductor de un Suzuki Swift gris, modelo reciente, avanzaba sin extremar precauciones y no midió la distancia adecuada para detenerse.

¿Cómo ocurrió el accidente?

Esto provocó que se estrellara contra una camioneta Honda CR-V del mismo color, conducida por María Fraire, quien redujo la velocidad al aproximarse a la zona del semáforo.

El impacto dejó al compacto con severos daños en la carrocería frontal, mientras que la camioneta presentó afectaciones visibles en la parte posterior.

Acciones de la autoridad

Automovilistas que pasaban por el lugar alertaron a las autoridades, ya que el choque generó momentáneas complicaciones en la circulación. Elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron para tomar conocimiento, elaborar el peritaje correspondiente y deslindar responsabilidades.

Posteriormente, ambas partes buscarían llegar a un acuerdo para el pago de los daños mediante los ajustadores de sus unidades.