No podía moverse, ni hablar colapsa 'El Camarón' dentro de 'La Pantera'

MONCLOVA, COAH.— Un hombre conocido como 'El Camarón' provocó una fuerte movilización policiaca y de cuerpos de auxilio la tarde de este miércoles, luego de sufrir un accidente cerebrovascular mientras se encontraba al interior de la cantina La Pantera, ubicada en la zona de la fayuca, sobre la calle Morelos en el Centro de Monclova.

El afectado fue identificado como Francisco Javier Romero Sánchez, de 74 años de edad, vecino de la colonia Praderas del Sur, primer sector.

¿Qué ocurrió en la cantina La Pantera?

Según testigos, Francisco Javier comenzó a mostrar un deterioro repentino en su estado de salud, perdiendo movilidad en la mitad de su cuerpo, lo que alarmó al encargado del negocio y a los clientes, quienes temieron que estuviera atravesando una emergencia médica grave. De inmediato solicitaron el apoyo de las autoridades y cuerpos de rescate.

Elementos de la Policía Municipal y de Tránsito arribaron para resguardar el área, mientras que paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM) ingresaron al establecimiento para valorarlo. Tras estabilizarlo, los socorristas procedieron a extraerlo del interior con apoyo de una silla.

Acciones de los cuerpos de auxilio

Ya en el exterior, Francisco Javier fue colocado sobre una camilla y abordado a una ambulancia, en la que fue trasladado a la Clínica 7 del Seguro Social para recibir atención médica especializada. El hombre quedó bajo observación en espera de que sus familiares acudieran a acompañarlo.