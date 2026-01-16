Conductor provoca accidente vial en bulevar Benito Juárez de Monclova

MONCLOVA, COAH.– Un conductor que realizó una maniobra indebida sobre el bulevar Benito Juárez provocó un fuerte accidente vial la mañana de este viernes, luego de quitarle el derecho de vía a un automóvil que circulaba correctamente, generando daños materiales y un importante congestionamiento vehicular.

El percance se registró en el cruce del bulevar Benito Juárez con la calle República del Salvador, cuando el conductor de un automóvil KIA, identificado como Raúl, circulaba por los carriles del lado norte del par vial e intentó incorporarse de manera indebida a los carriles del lado sur, una maniobra expresamente prohibida a la altura de la calle Guanajuato.

Al realizar dicho movimiento, el conductor del KIA se atravesó al paso de un Chevrolet Aveo modelo 2016, conducido por Jaime, de 47 años de edad, quien no logró frenar a tiempo y terminó recibiendo el impacto en el costado derecho de su unidad, provocando un choque de consideración.

Acciones de la autoridad

Tras el accidente, socorristas del Grupo de Urgencias Básicas Coahuila (GUBC) arribaron al sitio para brindar atención pre hospitalaria a los involucrados. Afortunadamente, ninguno de los conductores resultó lesionado, por lo que los rescatistas se concentraron en auxiliar con la vialidad, ya que en ese momento aún no arribaban autoridades municipales.

Minutos después, elementos de la Policía Preventiva y oficiales de Tránsito Municipal llegaron al lugar para tomar conocimiento del hecho, realizar maniobras de desahogo vehicular y evitar que se registrara un segundo accidente, desviando el flujo por los carriles del lado norte del par vial.

Detalles confirmados

Posteriormente, personal del departamento de Control de Accidentes llevó a cabo el peritaje correspondiente, entrevistándose con ambos conductores para determinar responsabilidades. Tras el diálogo, el conductor del KIA aceptó su responsabilidad en el percance y se puso a disposición del afectado para responder por los daños ocasionados.

Ambos vehículos fueron remolcados a un corralón, por medio de una grúa, liberando con ello la circulación del bulevar Juárez.