Jóvenes en motocicletas generan alarma por detonaciones en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Una intensa movilización policiaca se registró la noche del jueves en calles del Fraccionamiento Los Reyes, luego de que vecinos reportaron al Sistema Estatal de Emergencias presuntas detonaciones de arma de fuego realizadas por jóvenes que se desplazaban a bordo de motocicletas.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 21:45 horas, cuando un vecino alertó a las autoridades sobre varios jovencitos que circulaban por la calle Sección 147 y José Orozco, asegurando que mientras avanzaban en vehículos ligeros habrían realizado disparos al aire.

Ante la gravedad del reporte, elementos de la Policía Municipal desplegaron un operativo inmediato en el sector, logrando ubicar a tres adolescentes que coincidían con las características proporcionadas por el denunciante. Los menores viajaban en motocicletas y fueron interceptados para una revisión preventiva.

Tras ser sometidos a una inspección, los oficiales no localizaron ningún tipo de arma de fuego ni objetos ilícitos en su poder, por lo que se descartó la existencia de detonaciones reales. Las autoridades concluyeron que el escándalo habría sido provocado únicamente por el ruido excesivo de las motocicletas.

Al no encontrarse elementos para una detención, los jóvenes fueron liberados, no sin antes recibir una advertencia por parte de los uniformados, quienes les indicaron que regresaran a sus domicilios y evitaran conductas que alteraran el orden público o generaran alarma o molestia entre los vecinos.

La situación quedó bajo control sin que se reportaran personas lesionadas ni daños materiales, aunque el hecho provocó momentos de tensión entre los habitantes del fraccionamiento.