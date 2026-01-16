César N es rescatado por la policía en el puente de AHMSA en Monclova

MONCLOVA, COAH.– Momentos de angustia vivieron automovilistas la mañana de este viernes, luego que un hombre, presuntamente con padecimientos mentales, fue visto en la parte alta del puente de AHMSA, sobre el bulevar Harold R. Pape, lo que generó el temor de que intentara atentar contra su vida.

Los hechos ocurrieron pasadas las 08:00 horas, cuando varios conductores que circulaban por la zona realizaron llamadas al Sistema Estatal de Emergencias al observar al hombre asomarse peligrosamente hacia el vacío, situación que encendió las alertas y provocó la inmediata movilización de la Policía Preventiva Municipal.

Elementos preventivos se desplazaron con rapidez hacia los carriles de circulación de sur a norte del bulevar y, al arribar al sitio, localizaron al hombre identificado como César N, sentado sobre la estrecha banqueta del puente, en una posición que representaba un riesgo inminente tanto para él como para los automovilistas que observaban la escena con preocupación.

Con extrema cautela y diálogo, los uniformados se aproximaron al hombre para evitar que realizara alguna acción que pusiera en peligro su vida. En medio de sus desvaríos, César N manifestó que únicamente se encontraba descansando en el lugar; sin embargo, debido al evidente peligro que implicaba permanecer en esa zona elevada, los oficiales tomaron la decisión de intervenir.

Los policías ayudaron al hombre a descender del puente y lo trasladaron hasta la plaza de la colonia Obrera Norte, donde quedó a salvo y fuera de peligro, evitando así que la situación escalara a una tragedia. La oportuna intervención de los automovilistas que dieron aviso y la actuación preventiva de los oficiales permitieron que el incidente concluyera sin consecuencias fatales, recordando la importancia de la atención temprana y la sensibilidad ante personas en situación de vulnerabilidad.