Alerta en Praderas por sujetos armados

MONCLOVA, COAH.- Un reporte sobre supuestos sujetos armados a bordo de un automóvil provocó ayer por la tarde una rápida movilización de elementos de Seguridad Pública y agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General del Estado en la colonia Praderas del Sur.

El aviso fue recibido cuando vecinos de las calles Villa Victoria y Las Esperanzas alertaron sobre la presencia de personas que presuntamente portaban armas largas y se desplazaban en un vehículo.

Ante el reporte, las corporaciones de seguridad activaron el protocolo de atención y se trasladaron de inmediato al sector señalado para verificar la situación.

Acciones de la autoridad

Al arribar, los elementos de Seguridad Pública y agentes de la AIC se entrevistaron con vecinos de la zona, quienes manifestaron no haber observado a personas armadas en el lugar.

Los agentes realizaron recorridos por las calles del sector con el objetivo de ubicar el automóvil y a los supuestos sujetos señalados en el reporte.

Sin embargo, después de inspeccionar el área, las autoridades no localizaron a las personas presuntamente armadas ni el vehículo relacionado con el señalamiento.

Detalles confirmados

El operativo concluyó sin que se registrara la localización de los supuestos sospechosos.