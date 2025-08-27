Mujer embarazada lesionada en choque vial

Una mujer embarazada de seis meses resultó lesionada y tuvo que ser trasladada de urgencia a un hospital tras un aparatoso accidente ocurrido la tarde del miércoles en el cruce de avenida Las Torres y Adolfo López Mateos. El percance también dejó cuantiosos daños materiales y generó intensa movilización de las autoridades. El accidente involucró un Pointer color azul, conducido por Rubén Cuéllar, señalado como presunto responsable, y un Chevrolet Monza color blanco, al mando de Daniel, quien viajaba acompañado de su esposa Viridiana, la mujer fue quien resultó lesionada por lo que fue atendida por paramédicos. De acuerdo con los reportes preliminares, el Pointer circulaba sobre la avenida López Mateos y presuntamente no respetó la luz roja del semáforo, impactando de lleno contra el Monza que cruzaba correctamente sobre Las Torres. El violento choque dejó a ambos vehículos con severos daños en carrocerías y cristales. La magnitud del accidente provocó el cierre parcial de la vialidad, mientras elementos de peritaje realizaban los peritajes correspondientes y auxiliaban a agilizar la circulación. Vecinos y automovilistas que presenciaron la colisión indicaron que la mujer embarazada quedó visiblemente afectada, por lo que de inmediato se solicitó la presencia de una ambulancia. Tras el traslado de la víctima al hospital, los oficiales informaron que el presunto responsable sería puesto a disposición del Ministerio Público para deslindar responsabilidades, mientras que los vehículos involucrados fueron retirados del lugar mediante grúa para evitar mayores contratiempos en el tránsito.