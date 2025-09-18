Choque en avenida Acereros: camioneta golpea automóvil blanco

MONCLOVA, COAH.- La tarde del jueves se registró un choque en la avenida Acereros, a un costado de una pizzería, donde una camioneta Chevrolet negra terminó impactando a un automóvil Chevrolet blanco.

El percance ocurrió alrededor de las 16:30 horas, cuando el conductor de la camioneta intentó adelantarse en el semáforo y golpeó al vehículo compacto, propiedad de Abraham Córdoba.

El choque dejó daños visibles: al carro blanco se le sumió la parte de la puerta, mientras que a la troca negra se le quebraron los faros del costado izquierdo.

Ambos involucrados decidieron arreglarse en el lugar, donde un tercero acudió y cobró 12 mil pesos para cubrir la reparación del vehículo afectado.