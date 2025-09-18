Detienen a sujeto ebrio por agresión en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un sujeto en completo estado de ebriedad fue detenido por elementos de Seguridad Pública luego de agredir a su padre dentro de su vivienda en la colonia Praderas del Sur.

El incidente ocurrió alrededor de las 17:21 horas, cuando la misma familia reportó la agresión al sistema de emergencias.

Al llegar al domicilio, los oficiales encontraron al agresor tan alcoholizado que ni siquiera pudo proporcionar sus datos personales.

De inmediato fue asegurado y trasladado a la Comandancia Municipal, donde permanece encerrado a disposición de las autoridades.