Arrestan a 'El Jefe' por drogarse en la calle

MONCLOVA, COAH.- Un sujeto conocido en el sector como "El Jefe" fue arrestado por elementos de la Policía Municipal la tarde del jueves, luego de que fuera sorprendido inhalando sustancias tóxicas en calles de la colonia Independencia.

El detenido responde al nombre de Bernardo García Fernández, de 31 años de edad, con domicilio en la calle Mártires de Cananea número 414 del mismo sector, quien ya es identificado por vecinos debido a su problema con las drogas.

Los hechos ocurrieron pasado el mediodía, cuando oficiales de la patrulla 214 realizaban rondines de vigilancia y al circular por la zona encontraron al individuo drogándose descaradamente a mitad de la calle.

De inmediato, el hombre fue asegurado y despojado de los objetos que utilizaba para drogarse, siendo trasladado a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde quedó encerrado bajo una falta administrativa menor