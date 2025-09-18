Joven Arrestado en Monclova por Provocar Destrozos en su Hogar

MONCLOVA, COAH.- Un joven identificado como Brayan terminó detenido y tras las rejas luego de que su propia familia lo reportó a la Policía por provocar destrozos dentro de su vivienda en la colonia Chinameca.

De acuerdo con la denuncia, Brayan comenzó a alterar el orden al interior de la casa y en un arranque de ira aventó una televisión, lo que provocó temor en su madre, quien de inmediato llamó al número de emergencias.

Al arribar los elementos de Seguridad Pública, Brayan fue encontrado bajo los efectos de estupefacientes, por lo que procedieron a detenerlo y trasladarlo a la Comandancia Municipal, donde permanece encerrado.