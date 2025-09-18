Mujer de 63 años convulsiona en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Una mujer fronterense identificada como Laurentina Puente de 63 años terminó con una herida en la cabeza luego de convulsionar y desplomarse mientras caminaba por calles de la Zona Centro, lo que generó la movilización de autoridades y rescatistas la mañana de este jueves.

El accidente ocurrió sobre la calle Hidalgo, entre las calles De la Fuente y Miguel Blanco, donde la mujer sufrió una convulsión repentina que la hizo perder el equilibrio y golpearse contra el pavimento, resultando con una herida sangrante en la cabeza.

Al ver semejante escena, empleadas de un negocio aledaño no dudaron en auxiliar a Laurentina, sacaron una silla y procedieron a pedirle que se sentara, mientras pedían apoyo a la línea de emergencias.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal y dos socorristas voluntarios, quienes le brindaron los primeros auxilios a pesar de no contar con la ambulancia del cuerpo de rescate, pues está descompuesta.

Siguiendo su instinto por ayudar al prójimo y debido a que no había ambulancias disponibles en ese momento, uno de los rescatistas, identificado como Israel Pérez, del grupo ARUMPH, se ofreció a trasladarla en su propio vehículo a un hospital.

La lesionada fue llevada de inmediato a un nosocomio donde requería sutura para atender la herida ocasionada por la caída.

Las autoridades destacaron la rápida reacción del socorrista, cuyo apoyo fue clave para que la mujer recibiera atención médica oportuna.