Conductor responsable identificado en accidente vial en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un accidente vial ocurrido esta mañana en la Zona Centro de la ciudad dejó como saldo daños materiales significativos, luego que un vehículo invadió el carril de circulación mientras intentaba incorporarse a la calle Allende desde la avenida Constitución, lo que ocasionó el choque con otro automóvil.

El hecho se registró alrededor de las 10:15 horas sobre la avenida Constitución, cuando el conductor de un automóvil Suzuki Ignis, de 2023, intentó tomar la calle Allende, pero al no hacerlo con la debida precaución, invadió el carril en el que circulaba un Dodge Avenger. El conductor del Avenger, al no poder frenar a tiempo, impactó al Suzuki en el costado izquierdo del vehículo.

El impacto provocó daños materiales en ambos autos, pero afortunadamente no se reportaron personas lesionadas. Al lugar llegaron rápidamente elementos de Control de Accidentes, quienes tomaron conocimiento del percance y realizaron el peritaje correspondiente.

El conductor responsable del choque, identificado como José Javier Reyna de León, quien viajaba a bordo del Suzuki, contactó a su ajustador para llegar a un acuerdo con el afectado, Miguel Ángel Padilla Zamarrón, conductor del Dodge Avenger, sobre el pago de los daños ocasionados.

Según los informes, ambos vehículos presentaron considerables daños, la intervención de las autoridades viales fue necesaria para asegurar que el proceso se llevara a cabo de manera adecuada.