Choque en Monclova por Falla Mecánica

MONCLOVA, COAH.- Un aparente desperfecto mecánico causó un accidente vial la noche de ayer en el cruce del bulevar Harold R. Papé con la avenida Monterrey, dejando como saldo únicamente daños materiales. El incidente generó una fuerte movilización de las autoridades municipales en la colonia Guadalupe.

Según el reporte preliminar, el conductor de una camioneta Ford Explorer, de color gris, se encontraba detenido en el semáforo en espera de la luz verde cuando, repentinamente, fue impactado por un automóvil Chevrolet Matiz blanco que circulaba detrás de él.

El choque, ocurrido a las 21:30 horas, provocó daños visibles en ambas unidades, pero afortunadamente no se reportaron personas lesionadas.

Testigos del accidente aseguraron que el joven conductor del Matiz perdió el control de su vehículo tras experimentar una falla en los frenos, los cuales dejaron de responder repentinamente.

A pesar del susto y el impacto, ninguno de los ocupantes de los vehículos resultó herido, por lo que no fue necesario el auxilio de los paramédicos.

Elementos de Control de Accidentes llegaron al lugar poco después del choque y realizaron el peritaje correspondiente.

Durante su intervención, los agentes verificaron la versión del conductor del Matiz y comenzaron a investigar si la falla mecánica fue realmente la causa principal del incidente.

El propietario de la camioneta afectada, por su parte, estimó que los daños a su vehículo superaban los quince mil pesos, principalmente debido a los golpes en la defensa y la cajuela. Tras varios minutos de diálogo y con la presencia de las autoridades, ambas partes llegaron a un acuerdo sobre la reparación de los vehículos.

Finalmente, las unidades involucradas fueron retiradas del cruce para restablecer la circulación vial, que se había visto interrumpida por el incidente.