Josué Luna Samaniego arrestado por consumo de drogas en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un hombre de 44 años de edad fue detenido la tarde de este viernes por elementos de la Policía Escolar, luego de ser sorprendido inhalando sustancias tóxicas de manera descarada en el cruce de las calles Juárez y Pedro Aranda, en la Zona Centro.

El detenido fue identificado como Josué Luna Samaniego, con domicilio en la colonia Las Flores, en la avenida Chapultepec número 717.

Los agentes, al realizar su recorrido de vigilancia, se percataron de que el sujeto se encontraba inhalando de un objeto, lo que rápidamente llamó su atención.

Al acercarse, confirmaron que el hombre estaba en evidente estado de intoxicación por el consumo de alguna sustancia.

Josué Luna, al ser sorprendido en flagrancia, no opuso resistencia a su detención y fue trasladado a la Comandancia Municipal.

Ahí, quedó a disposición del juez calificador en turno, quien tras revisar su caso, determinó su remisión a las celdas municipales por un período de varias horas, bajo la falta administrativa de inhalar sustancias tóxicas en la vía pública.