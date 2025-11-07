Policía Municipal arresta a Jaime Bernal Morales tras escándalo en su vivienda

MONCLOVA, COAH.- Un hombre fue detenido la noche de este jueves por elementos de la Policía Municipal tras generar un fuerte escándalo en su vivienda ubicada en la colonia 21 de Marzo.

El sujeto, identificado como Jaime Bernal Morales, de 29 años, terminó arrestado luego de protagonizar un altercado familiar mientras se encontraba bajo los efectos del alcohol.

El incidente ocurrió alrededor de las 22:30 horas, cuando vecinos de la calle 40 con Siete alertaron a las autoridades debido a los fuertes gritos, insultos y amenazas que provenían del interior del domicilio de Bernal Morales.

Según los testigos, el hombre había pasado todo el día bebiendo con amigos y al regresar a su casa comenzó a discutir con su esposa y familiares.

En su estado de ebriedad, Jaime reaccionó de manera violenta, empujando a los presentes y lanzando una serie de insultos.

La situación empeoró cuando comenzó a romper objetos dentro de la vivienda y amenazó con agredir a los miembros de su familia, lo que generó un ambiente tenso y peligroso.

Ante el temor de que la situación escalara, los familiares decidieron llamar a la policía para evitar que alguien resultara herido. Los oficiales llegaron al lugar y encontraron a Jaime completamente alterado, gritando y negándose a cooperar con las autoridades. Luego de varios intentos por calmarlo, los agentes procedieron a asegurar al agresor y lo trasladaron a las instalaciones de la Comandancia Municipal.

A pesar del escándalo y las molestias causadas, los familiares del detenido optaron por no presentar cargos en su contra.

Sin embargo, solicitaron que el hombre pasara la noche detenido para evitar mayores altercados. Las autoridades informaron que Jaime Bernal Morales sería sancionado por escandalizar y causar disturbios en su propio hogar.