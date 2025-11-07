Rescatan a niño de 2 años de maltrato en Castaños

CASTAÑOS, COAH.- En un dramático acto de valentía y desesperación, un niño de tan solo dos años de edad fue rescatado la mañana de ayer de un hogar donde sufría maltrato físico y emocional a manos de su madre, una mujer identificada como Diana ´N´.

El niño, quien hasta el momento de su rescate ni siquiera había sido registrado oficialmente, vivió días de terror, sumidos en el olvido y el abuso.

El hecho, que parecía oculto entre las paredes de una vivienda ubicada en la colonia Libertad, fue revelado por una llamada anónima de una vecina preocupada, quien, al escuchar los gritos desesperados del menor, decidió alertar a las autoridades.

La angustiosa denuncia fue suficiente para que los agentes de la Procuraduría de los Niños, las Niñas y la Familia (PRONNIF) en Monclova, actuaran con rapidez y sin perder tiempo.

El llamado llegó la mañana de ayer y en cuestión de minutos, un equipo de profesionales se movilizó hacia el domicilio señalado, donde descubrieron la desgarradora realidad.

Dentro de la casa, encontraron a Dagoberto ´N´, un niño de apenas dos años, con huellas visibles de maltrato.

Raspones, moretones y un estado físico que evidenciaba un dolor más allá de las heridas visibles.

Aquel niño que debería estar jugando, riendo y explorando el mundo, estaba atrapado en la violencia de su propia madre, quien, además de infligirle sufrimiento, no había registrado a su hijo en el registro civil, dejándolo aún más vulnerable y desprotegido ante la sociedad.

Las autoridades, con la urgencia de un rescate que jamás debió ocurrir, procedieron a separarlo de su madre para evitar mayores tragedias.

La mujer, que no pudo dar explicaciones coherentes sobre las evidencias de abuso, fue detenida y puesta a disposición de las autoridades, quienes iniciaron una investigación formal.

El pequeño Dagoberto ´N´ fue trasladado con urgencia a las instalaciones de la PRONNIF, donde comenzó un proceso de valoración médica y psicológica para determinar el impacto de los abusos sufridos.

En un giro que desgarra el alma, el niño, despojado de su nombre y de su derecho a una infancia digna, ahora enfrenta el reto de reconstruir su vida desde lo más profundo del dolor y la desconfianza.

El caso ha generado una fuerte indignación en la comunidad, y las autoridades han reiterado su compromiso de seguir protegiendo los derechos de los menores, recordando que la violencia intrafamiliar no tiene cabida en una sociedad que debe velar por el bienestar de todos sus miembros, especialmente de los más indefensos.

Mientras tanto, los funcionarios encargados del caso han confirmado que Diana ´N´ está siendo investigada por abuso infantil y por el delito de omisión en el registro de su hijo, un acto que sumó aún más negligencia a la tragedia que este niño vivió en su corta vida.

El futuro de Dagoberto, aún incierto, se presenta como un reto de sanación y resiliencia. Aunque su historia comenzó marcada por el abandono y el abuso, su rescate es un rayito de esperanza para un niño que, al menos por ahora, ha sido alejado de la oscuridad de su hogar para empezar una nueva etapa en su vida.